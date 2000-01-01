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LeBron, sezona "zihinsel ve fiziksel olarak" hazır!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezonun devam etmesi durumunda "zihinsel ve fiziksel olarak hazır" kaldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezonun devam etmesi durumunda "zihinsel ve fiziksel olarak hazır" kaldığını söyledi.

PEOPLE ile yapılan bir röportajın bir parçası olarak James, günlük antrenmanlarını hep yaptığını belirtti:

"Hala günlük egzersizlerimi yapıyorum, yapmadan bir gün bile geçirmiyorum. Takım arkadaşlarımla ve koçluk personelimle iletişimde kalmak, sadece akıl ve fiziksel olarak hazırlanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Lakers yıldızı, zevk aldığı ekstra aile vaktinden de biraz bahsetti:

"Bizim için bu kadar aile vakti nadir oluyor, bu yüzden her gün birlikte olma fırsatını değerlendirmek gerçekten çok önemli. Filmler ve eğlence, ailemin büyük bir parçası ve birlikte yapmaktan keyif aldığımız şeyler."

Lakers, koronavirüs salgınından ötürü NBA askıya alınmadan önce, 2013'ten bu yana ilk kez playofflara kalmayı garantilemişti. Kariyerinde ilk kez, James asistlerde tüm lige liderlik etme şansına sahipti.


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