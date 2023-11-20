NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.



76ERS 121-99 NETS



Philadelphia 76ers, Barclays Center'da ev sahibi Brooklyn Nets'i 121-99 mağlup etti.



76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, Tyrese Maxey 25 sayı ve 10 asistle oynadı.



Nets'te Lonnie Walker IV benchten gelerek 26 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle takıma liderlik etti. Mikal Bridges 18 sayı ve 3 asistle maçı tamamladı.



RAPTORS 142-113 PISTONS



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da konuk ettiği Detroit Pistons'ı 142-113 devirdi.



Raptors'ta Pascal Siakam 23 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Gary Trent Jr. benchten gelerek 18 sayıyla katkı sağladı.



Stanley Umude 19 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle Pistons'a benchten liderlik etti. Cade Cunningham 18 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, takımdaki çift haneli sayılara ulaşan tek ilk beş oyuncusuydu.



MAGIC 128-116 PACERS



Orlando Magic, Gainbridge Fieldhouse'da ev sahibi Indiana Pacers'ı 128-116 yendi.



Magic'te Paolo Banchero 24 sayı, 3 ribaund ve 2 blokla galibiyeti getirdi. Franz Wagner 19 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Pacers'ta Jordan Nwora benchten 19 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalma kaydederek takımın en skorer ismi oldu. Bennedict Mathurin 14 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.



CAVALIERS 121-109 NUGGETS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-109 mağlup etti.



Darius Garland, Cavaliers'a 26 sayı, 6 asist, 3 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla liderlik etti. Craig Porter 21 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Nuggets'ta Michael Porter Jr. 21 sayı, 6 ribaund ve 1 top çalmayla takımın en skoreriydi. Nikola Jokic ise 18 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynadı.



KINGS 129-113 MAVERICKS



Sacramento Kings, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 129-113 yıktı.



Domantas Sabonis 32 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle Kings'in en skorer ismiydi. De'Aaron Fox 30 sayı, 7 asist, 4 ribaund ve 3 top çalmayla kendisini takip etti.



Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla Mavericks'te öne çıkan isim oldu. Kyrie Irving 23 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle oynadı.



SUNS 140-137 JAZZ



Phoenix Suns, Delta Center'da ev sahibi Utah Jazz'i 140-137 mağlup etti.



Kevin Durant 39 sayı, 8 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla Suns'a liderlik etti. Devin Booker 26 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 1 blokla oynadı.



Lauri Markkanen 38 sayı, 17 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla Jazz'in en etkili ismiydi. Talen Horton-Tucker 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jordan Clarkson 22 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



CELTICS 102-100 GRIZZLIES



Boston Celtics, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 102-100 yendi.



Kristaps Porzingis 26 sayı, 8 ribaund, 1 top çalma ve 6 blokla Celtics'e liderlik eden isim oldu. Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Desmond Bane, Grizzlies'de 30 sayı, 2 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti. Santi Aldama ise 28 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



THUNDER 134-91 TRAIL BLAZERS



Oklahoma City Thunder, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 134-91 mağlup etti.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 28 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı. Chet Holmgren altı şutunun tamamında isabet bularak 16 sayı, 6 ribaund ve 2 blokla maçı tamamladı.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 14 sayıyla takıma liderlik etti. Jabari Walker 13 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı.



LAKERS 105-104 ROCKETS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Houston Rockets'ı 105-104 devirdi.



LeBron James, Lakers'ı 37 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 3 top çalmayla galibiyete taşıyan isim oldu. Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Austin Reaves 17 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle katkıda bulundu.



Rockets'ta Dillon Brooks 24 sayı, 2 asist, 1 ribaund ve 4 top çalmayla takımın en skorer oyuncusuydu. Alperen Şengün 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Fred VanVleet 15 sayı ve 16 asistle double-double yaparak maçı tamamladı.





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