LeBron: "Sezon iptal olursa, bir kapanış duygusu hissetmeyeceğim"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, koronavirüs küresel salgını nedeniyle mevcut NBA sezonunun iptal edilmesi durumunda, herhangi bir "kapanış" hissetmeyeceğini söyledi.



35 yaşındaki James, "gelecek olan her şey için zihinsel ve fiziksel olarak hazırlıklı kalmak" için elinden gelen her şeyi yapıyor.



"Son üç haftada neler olduğunu veya bu salgının ne kadar süredir devam ettiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu doğal değil. Daha önce hiç olmamış bir şey. Bazılarınız benden daha yaşlısınız, muhtemelen böyle bir şey hiç görmediniz. Sahip olduğunuz tüm bilgileri günlük bazda alıyorsunuz."



"YAPTIĞIMIZ HER ŞEYDEN GURUR DUYACAĞIM"



Bununla birlikte Bron, işler geçtiğimiz ay durma noktasına gelmeden önce, Lakers'ın başarabileceklerinden ötürü "biraz memnuniyet" duyduğunu da ekledi:



"Kardeşlerimle olmaktan, adamlarımla birlikte olmaktan, yaptığımız bazı deplasman gezilerin, kaybettiğimiz bazı maçları, kazandığımız bazı maçları, bazı üstesinden geldiğimiz maçları düşünmekten ve bu sezon yaşadığımız her şeyden memnuniyet duyacağım. Sadece oyuncular olarak değil, koçluk personeli ve bir organizasoyn olarak, sadece sahada değil, saha dışındaki inişler ve çıkışlarla, Lakers'a sadık olarak katlanmak zorunda kaldığımız her şeyden..."



"Kapanış? Hayır, ancak bu noktaya kadar başarabildiklerimizle gurur duymak için, geriye bakıp o küçük dönemde özel bir şey yaptığımızı söyleyebileceğim."