Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, serbest oyuncu dönemi "başlar başlamaz" Golden State Warriors guardı Klay Thompson'ı aradığı iddia edildi.



Lakers'a yeni oyuncular kazandırmak için aktif olarak çalıştığı bildirilen LeBron'un, Thompson'la iletişime geçtiği öne sürüldü.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Pazar gecesi serbest oyuncu dönemi "başlar başlamaz" James'in Thompson'ı aradığını bildirdi:



"O ve menajeri Lakers ve Dallas Mavericks gibi birçok takımla görüşüyor. Dün gece görüşmüşlerdi. Bana LeBron James'in serbest oyuncu dönemi başlar başlamaz Klay Thompson'ı aradığı söylendi. Şahsen şu anki beklentim bu görüşmelerin yarına kadar uzaması şeklinde.



Kesinlikle Dallas, Lakers ve Clippers bu işin içinde olmak için çalışıyorlar. Bu takımlar, serbest oyuncu dönemi sona erdiğinde kariyeri Golden State'ten başka bir yerde devam edecek olan Klay Thompson için öne çıkan takımlar."



Uzun süredir Thompson'a olan takdiriyle bilinen LeBron, 2019'daki serbest oyuncu döneminde de kendisini Lakers'a katılmaya ikna etmeye çalışmıştı.



Klay'in babası Mychal Thompson, 1987 ile 1991 yılları arasında 'Showtime Lakers'ın bir parçası olmuş ve iki şampiyonluk kazanmıştı.





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