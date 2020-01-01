LeBron: "Serbest kaldığımda, oğlum liseden mezun olacak!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 85 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının en tatmin edici kısmının, geleceğini 16 yaşındaki oğlu LeBron James Jr.'ın geleceği ile aynı hizaya getirmesi olduğunu söyledi.



James muhabirlerle yaptığı bir video konferansı sırasında, antrenman kampının başlangıcından bu yana ilk yorumlarında şunları söyledi:



"Bununla ilgili en güzel şey, serbest oyuncu olacağım yılın, en büyük oğlumun liseyi bitirdiği yıl olması. Bu yüzden şahsen gelecekte yapmak istediğim şeyi görmek için bazı seçeneklerim olacak. İleriye dönük yapmak istediğim şey ise, ailemin yanında olmak, oğlumun daha çok yanında olmak ya da bu oyunu çok iyi bir sağlık ve bir ruh haliyle oynamaya devam etmek."



Bronny olarak da bilinen James'in oğlu, Chatsworth, Kaliforniya'daki Sierra Canyon Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisi. Bronny, geçtiğimiz sezon benchten gelerek oynamıştı.



Uzatma kontratı süresi dolduğunda 38 yaşında olacak olan James, 2022-23 sezonunun ötesinde ne kadar oynayabileceği konusunda da spekülasyon yapmadı:



"Kendi açımdan, geleceğe çok fazla bakmıyorum. Şu anda oyunda bulunduğum sürece, elimden geleni vermeye çalışıyorum ve sonrasına da bakacağım. 18 kez üst üste antrenman kamplarının bir parçası olduğum için çok şanslıyım ve bunu asla hafife almam."



