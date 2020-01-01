LeBron: "Þampiyonluðu tekrarlayabiliriz!"

Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James, Lakers'ýn bu yýl NBA þampiyonluðunu tekrarlayabileceðinden emin olduðunu söyledi.



Lakers 2020-21 NBA sezonuna son þampiyon unvanýyla baþlayacak ve sezon boyunca bu unvaný korumak adýna üzerinde baskýyla oynayacak.



LeBron, Road Trippin podcast'inde Allie Clifton, Richard Jefferson ve Channing Frye'a, Lakers'ýn önümüzdeki sezon farklý bir kadroya sahip olmasýna raðmen ekibinin þampiyonluðu tekrar etmek için gerekenlere sahip olduðundan emin olduðunu belirtti.



James, baþarý için kilit faktörlerden biri olarak oyuncularýn saðlýklý kalmasýnýn önemini vurguladý. LeBron ayrýca, her ikisi de 27 yaþýnda olan Dennis Schröder ve Montrezl Harrell'ýn eklenmesiyle, takýmýn gençleþtiðine dikkat çekti:



"Þampiyonluðu tekrarlayabiliriz. Yani bu kadar basit. Bunu kesinlikle yapabiliriz. RJ'in (Richard Jefferson) Nets ile ilgili söylediði gibi. Her þeyden önce, en önemli þey saðlýktýr. Biraz þansýnýz olmalý. Saðlýklý olmalýsýnýz. Saðlýklý kalabilirsek olabilir. Þu anda gençleþmiþ durumdayýz.



27 yaþýnda bir point guardýmýz var. Yine 27 yaþýnda, Yýlýn Altýncý Adamý ödülü sahibi Trez de bizimle. Gençleþtik. Yýlýn Savunmacýsý ödülü sahibi Marc bizde (Gasol). IQ'su dikkat çekici. Ona karþý sadece NBA'de deðil, ayný zamanda milli takýmda Ýspanya'ya karþý da oynarken bu görülüyordu."



