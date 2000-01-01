LeBron: "Þahsen, baskýnýn ne demek olduðunu biliyorum.."

Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James, genç bir kurtarýcý olarak etiketlenme baskýsý hakkýnda konuþtu.



LeBron, 18 yaþýndayken, 2003 NBA Draftý'nda ilk sýradan Cleveland Cavaliers tarafýndan seçildiðinde, kendisine yüklenen baský miktarýný o zamandan biliyordu.



James, Cavaliers takýmýný dipten çýkarmak için fenomen olarak etiketlendiði döneme geri döndü. Bu, beyzbol efsanesi Ken Griffey Jr. ile geriye dönük bir karþýlaþtýrmaya yanýt olarak gelmiþti ve LeBron gibi, Griffey Jr.'ýn da henüz 19 yaþýndayken Seattle Mariners'ý kurtarmasý bekleniyordu.



James gibi, her taraftar Griffey'nin belli bir seviyede performans göstermesini bekliyordu:



"Genç bir fenomen olmak ve herkesin 'kurtarýcý sensin' demesiyle ilgili çok büyük zorluklar var. Þahsen genç yaþta bir fenomen olmanýn, bir takýma 1. sýradan draft edilmenin ve 'Dinle, son umudumuz sensin' denmesinin ne kadar zor olduðunu biliyorum."



NBA'e girmeden önce, James'in lise maçlarý, kendisi o kadar iyi olduðu için televizyonda yayýnlanýyordu. Spor dergilerinin kapaðýnda yer alýyordu ve analistler kendisini The Chosen One (Seçilmiþ Kiþi) ve basketboldaki bir sonraki büyük oyuncu olarak etiketlemiþti. Kuþkusuz, James neslinin, belki de lig tarihinin en yüksek beklentilerle gelmiþ oyuncularýndan biriydi.



