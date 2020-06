LeBron: "Þahsen, baskýnýn ne demek olduðunu biliyorum.."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, genç bir kurtarıcı olarak etiketlenme baskısı hakkında konuştu.



LeBron, 18 yaşındayken, 2003 NBA Draftı'nda ilk sıradan Cleveland Cavaliers tarafından seçildiğinde, kendisine yüklenen baskı miktarını o zamandan biliyordu.



James, Cavaliers takımını dipten çıkarmak için fenomen olarak etiketlendiği döneme geri döndü. Bu, beyzbol efsanesi Ken Griffey Jr. ile geriye dönük bir karşılaştırmaya yanıt olarak gelmişti ve LeBron gibi, Griffey Jr.'ın da henüz 19 yaşındayken Seattle Mariners'ı kurtarması bekleniyordu.



James gibi, her taraftar Griffey'nin belli bir seviyede performans göstermesini bekliyordu:



"Genç bir fenomen olmak ve herkesin 'kurtarıcı sensin' demesiyle ilgili çok büyük zorluklar var. Şahsen genç yaşta bir fenomen olmanın, bir takıma 1. sıradan draft edilmenin ve 'Dinle, son umudumuz sensin' denmesinin ne kadar zor olduğunu biliyorum."



NBA'e girmeden önce, James'in lise maçları, kendisi o kadar iyi olduğu için televizyonda yayınlanıyordu. Spor dergilerinin kapağında yer alıyordu ve analistler kendisini The Chosen One (Seçilmiş Kişi) ve basketboldaki bir sonraki büyük oyuncu olarak etiketlemişti. Kuşkusuz, James neslinin, belki de lig tarihinin en yüksek beklentilerle gelmiş oyuncularından biriydi.