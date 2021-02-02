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LeBron, saha kenarında bir kadınla sözlü atışmaya girdi!

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, dün gece Atlanta Hawks'a karşı oynanan maçta saha kenarındaki birkaç izleyiciyle sözlü münakaşaya girdiği görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, dün gece Atlanta Hawks'a karşı oynanan maçta saha kenarındaki birkaç izleyiciyle sözlü münakaşaya girdiği görüldü.

İzleyicilerden biri daha sonra sosyal medyada olay nedeniyle maçtan atıldığını paylaşırken, olayı James ve eşi arasındaki küfürlü diyalogun başlattığını ekledi.

Olay kameralara şu şekilde yansımıştı:

James maç sonrası, taraftarın atılmasına karşı olduğunu söyledi:

"Her şeyden önce, taraftarların arenalara geri dönmelerinden ötürü mutluyum. Bu etkileşimi özlüyorum ve ihtiyacım oluyor. Oyuncular olarak bunlara ihtiyacımız oluyor.

Seyircinin atılmış olmasının gerekli olduğunu düşünmüyorum. İki yetişkin adam arasında bir diyalog oldu sadece. O bir şey söyledi, ben de söyledim ve kapandı. Sonra araya başka biri girdi ve o da bir şeyler söyledi. Belki bir iki kadeh bir şeyler içmişlerdi. Ama atılmaları gerektiğini düşünmemiştim."

LeBRON'LA ATIŞAN KADIN, IG'DE KONUŞTU!

LeBron'a laf atan kadının, Atlantalı iş adamı Chris Carlos'un 25 yaşındaki eşi Juliana Carlos olduğu ortaya çıktı.

Carlos, daha sonra Instagram hesabına birkaç video yükleyerek, LeBron'a bağırmasının sebebinin, yıldız oyuncunun maç sırasında kocasına küfür etmeye başlaması olduğunu iddia etti.

Carlos, LeBron'un kendisine "çeneni kapa ve otur o****" dediğini belirterek, sonrasında yıldız oyuncuya kocasına bulaşmaması için tehditler savurduğunu da ayrıca açıkladı.


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