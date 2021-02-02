LeBron, saha kenarında bir kadınla sözlü atışmaya girdi!

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll



— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

LeBRON'LA ATIŞAN KADIN, IG'DE KONUŞTU!

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, dün gece Atlanta Hawks'a karşı oynanan maçta saha kenarındaki birkaç izleyiciyle sözlü münakaşaya girdiği görüldü.İzleyicilerden biri daha sonra sosyal medyada olay nedeniyle maçtan atıldığını paylaşırken, olayı James ve eşi arasındaki küfürlü diyalogun başlattığını ekledi.Olay kameralara şu şekilde yansımıştı:James maç sonrası, taraftarın atılmasına karşı olduğunu söyledi:LeBron'a laf atan kadının, Atlantalı iş adamı Chris Carlos'un 25 yaşındaki eşi Juliana Carlos olduğu ortaya çıktı.Carlos, daha sonra Instagram hesabına birkaç video yükleyerek, LeBron'a bağırmasının sebebinin, yıldız oyuncunun maç sırasında kocasına küfür etmeye başlaması olduğunu iddia etti.Carlos, LeBron'un kendisinedediğini belirterek, sonrasında yıldız oyuncuya kocasına bulaşmaması için tehditler savurduğunu da ayrıca açıkladı.