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LeBron: "Russ kendi olacak, kimse için değişmeyecek!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook'un "kendi olmasının" öneminden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook'un "kendi olmasının" öneminden bahsetti.

Westbrook ve Anthony Davis ile beraber önümüzdeki sezon Lakers'ta beraberinde iki yıldız oyuncuyla oynayacak olan LeBron, medya gününde Westbrook hakkındaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

"Russ'ın Russ olması gerekiyor. Kimse için değişmemeli. Onu bu yüzden aldık. Sistemimizde rahat hissetmesine yardımcı olmak ise bizim işimiz. Her zaman olduğu gibi dinamik olacak. Bunu dört gözle bekliyorum."

"GELDİĞİNDEN BERİ HEP BERABERİZ"

James ayrıca, Westbrook'u diğerlerinden ayıran özelliğinin ne olduğunu düşündüğü sorulduğunda ise, şunları söyledi:

"Tutkusu. Basketbol konusunda, mesleği konusunda ve işe koyulma konusunda oldukça tutkulu. Ben de tüm bunlara saygı duyan biriyim. Takıma geldiğinden beri sürekli beraberiz ve öyle olmaya da devam edecek.

Herkes birbirini sorumlu tutacak. Çünkü her şey üçümüzle (LeBron, Russ, Davis) başlıyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bireysel yeteneklerimizi ortaya koyarak nasıl en iyi takım oluruz, bunun yollarını bulmayı dört gözle bekliyoruz."


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