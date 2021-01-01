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LeBron, Russ'ın vasat altı performansı için: "İlk maç heyecanı, normal!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers ile ilk maçında sıkıntı çeken Russell Westbrook hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers ile ilk maçında sıkıntı çeken Russell Westbrook hakkında konuştu.

Russ'ın Lakers ile ilk normal sezon maçı, kendisi için pek iyi gitmedi. 31 dakika süre alıp 8 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydeden Westbrook, denediği 13 ikilik basketin yalnızca 4'ünde isabet bulup, üçlük çizgisi gerisinden attığı hiçbir şutta isabet bulamadı.

LeBron'a göre, Russ'ın bu maçta zorlanmasının nedeni, bir Lakers oyuncusu olarak ilk resmi maçı olmasıydı:

"Dürüst olmak gerekirse bunun yalnızca ilk maç gerginliği olduğunu düşünüyorum. Üstüne çok düşünmeye gerek yok. Muhtemelen aklından çok şey geçiyordu, Los Angeles'lı bir çocuk olarak hep Lakers'ı izlemişti ve aradan ne kadar uzun yıllar geçerse geçsin, Lakers forması giyip Staples Center'a adım atmak bambaşka bir histir.

Son 48 saat içinde kendisiyle kaç tane arkadaşının ve aile üyesinin temasa geçtiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu tarz şeyler, sezon ilerledikçe durulacak. Russ için hiç endişem yok. Kendi olmalı ve sonuç hakkında hiç sıkıntı yapmamalı."


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