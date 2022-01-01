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LeBron, Russ'ı suçlamıyor: "Siperde hepimiz birlikteyiz!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın sezon sıkıntıları için suçu takım arkadaşı Russell Westbrook'a atmayı reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın sezon sıkıntıları için suçu takım arkadaşı Russell Westbrook'a atmayı reddetti.

Westbrook, Lakers'ın sezon boyu süren sıkıntıları için yoğun olarak suçlanan kişilerden biri olsa da, LeBron yakın zamandaki bir basın toplantısında kendisini suçlamadı ve ekibinin her durumda bir arada değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı:

"Siperde hepimiz birlikteyiz. Kimse kendi başına iş yapmıyor. Özellikle suçu attığımız veya takdir sunduğumuz bir kişi yok. Kaybedince hepimiz kaybediyoruz, kazandığımızda da birlikte kazanıyoruz."

İstatistiksel olarak, Russ kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Sayı ortalaması maç başına 18.4'e düşen Westbrook, asistlerinde bir yıl önceki 11.1 ortalamasından sonra 7.7'ye düşmüş durumda. Ancak Lakers point guardının performansında en endişe verici kısımlar, şut yüzdesi, top kayıpları ve savunma tarafındaki çaba eksikliği olarak görülüyor.

Lakers bu sezon 26-28'lık dereceyle Batı'da dokuzuncu sırada yer alıyor.


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