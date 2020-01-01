LeBron: "Rockets'ın hızı, bizi hazırlıksız yakaladı!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ilk tur rakibi Portland Trail Blazers'ı hızlı bir şekilde elemesini takiben altı günlük bir boşluğun ardından, yarı final turundaki rakibi Houston Rockets'ın hızının, dün geceki 112-97'lik 1. maç mağlubiyetinde takımını hazırlıksız yakaladığını söyledi.



Rockets'ın hızlı hareketi, hızlı hücum oyunundaki en büyük farkı yaratmıştı. Houston, Lakers'ı 17 top kaybına zorladı ve bu sayede 27 sayı kaydetti. ESPN Stats & Info tarafından yapılan araştırmaya göre Rockets, bu sezon top kayıplarından 25 veya daha fazla sayı kaydettiğinde, 11-0'lık bir seriye sahipti.



"BÖYLE BİR HIZI TAKLİT EDEMEZSİNİZ"



Karşılaşmada 20 sayı kaydeden, fakat dördüncü çeyrekte sayı üretmeyen LeBron, şu ifadeleri kullandı:



"Bence asıl olayları, hızlarıydı. Hem hücumda hem de savunmada çok hızlı oynuyorlar. Ve bunu maç filmde izleyip görseniz bile, çıkıp oynayana dek anlamıyorsunuz. Bu gece başımıza gelen de buydu. Hızlarının nasıl olduğunu gördük ve 2. maça, bunun tamamen farkında olarak girmemiz gerekiyor."



"Bir takımın hızına nasıl uyum sağlarsınız? Bunun sadece hareket eden bacaklarla ilgili olmadığını, aynı zamanda hareket eden ellerle ilgili olduğunu da anlarsınız. Elleriyle harika bir iş çıkarıyorlar. Sonrasında reaksiyon veremediğiniz bir top kaybı yapıp, geri dönmeye çalışırken bu anlaşılıyor. Onlar için kas hafızası gibi bir şey oluyor. Ve bunları da çok hızlı oldukları için yapabiliyorlar."



"Buna ancak, karşılarında oynayarak uyum sağlayabilirsiniz. 'Tekrar oynamamız lazım.' diyorsunuz. Bu hızı taklit etmenin bir yolu yok."



"ELLERİNE DÜŞMEDİK"



Dün geceyi 25 sayı ve 14 ribaundla kapatan Anthony Davis ise, şu açıklamaları yaptı:



"İyi bir savunma takımı, özellikle de bubble'ın içinde olduklarından beri. Tüm adamları benzer boylarda ve Golden State'in yaptığı gibi herkese karşı adam değiştirebiliyorlar. Herkes adam değiştirip, birbirlerinin işini devralabiliyor. Vereceğimiz pasların, bu geceden çok daha iyi olması lazım olsa da, istediğimizde doğru oyunları yapıyoruz ve onlara cezayı kesebiliyoruz. Ellerine düştüğümüzü sanmıyorum. Kendi tarzımızda basketbol oynuyorduk."



