Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, JJ Redick'in Lakers'ın yeni başantrenörü olarak işe alınmasıyla ilgili duygularını paylaştı.



Bu yaz tüm serbest oyuncu hedeflerini elinden kaçıran Lakers, bunun yanı sıra yeni koç adayları arasında yer alan Connecticut Üniversitesi'nin koçu Dan Hurley'yi de ikna etmeyi başaramamıştı.



LeBron, takımın bunun yerine hiç başantrenörlük deneyimi olmayan Redick'in göreve getirilmesiyle ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"JJ ile çalışacağım için çok heyecanlıyım ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni bir sistemle geliyoruz. Bu sistemi öğrenerek, koç Redick ile ekibinin geri kalanının bizden ne yapmamızı istediğini görmemiz gerekiyor. Benim kafamdaki tek düşünce, o pozisyonda kim olursa olsun çalışmaya hazır olmak.



İşe alım sürecinde yer almamıştım ama JJ konusunda heyecanlıyım. Koç Nate McMillan'la çalışmaktan da heyecan duyuyorum. 2008 Olimpiyatları'ndan bu yana onunla çalışmamıştım. Koç Scott Brooks'la da ilk kez çalışacağım. Hepsi için heyecanlıyım."



Redick, Lakers tarafından yeni bir "Pat Riley ya da Steve Kerr" olabileceği düşüncesiyle, hiçbir koçluk tecrübesi olmamasına rağmen ESPN'deki ve yayınladığı podcast'lerinde gösterdiği oyun zekası ve IQ'suyla bu fırsatı yakalamayı başarmıştı.





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