LeBron: "Raptors, DeRozan'ın formasını 'kesinlikle' emekli etmeli"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Toronto Raptors ekibinin eski yıldızı DeMar DeRozan'ın formasını emekli etmesi gerektiğini söyledi.



Instagram sayfası "Hoop Films" yakın zamanda DeRozan'ın öne çıkan anlarının bir videosunu yayınlayarak, takipçilerine Raptors'ın eski Comptonlı yıldızının formasını emekli etmesi konusunda fikirlerini sordu.



Birçok takipçi bu fikri olumlu karşılarken, bu kişiler arasında görüşünü "kesinlikle" şeklinde ifade eden LeBron da vardı:



"Bunu gerçekten soruyor musunuz? Haha. Kesinlikle etmeliler."



Bu yaz Chicago Bulls ile anlaşmış olan DeRozan, Raptors ekibiyle 675 maçta forma giymiş ve bu süreçte 19.7 sayı, 4.1 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



