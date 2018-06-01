LeBron: "Popovich en sevdiğim insanlardan biri"

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, geçtiğimiz gün karşılıklı sevgi ve saygılarını bildirdiler. Popovich'in LeBron'u "çocukların süper kahramanı" olarak nitelemesinden sonra, LeBron da Pop için "En çok sevdiğim insanlardan biri." ifadesini kullandı.
LeBron, muhabirlere şu yanıtı verdi: "Pop'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu çocuklar için ses, ruh ve ilham olmaya devam edeceğim çünkü nelerden geçtiklerini kesinlikle biliyorum. Çok değil, bir süre önce ben de onların yerindeydim. Pop kesinlikle hayatımda yollarımın kesiştiği en sevdiğim insanlardan biri."
LeBron, kariyerinde üç kez NBA Finallerinde Pop ve Spurs ile karşılaşmış, bunların birini kazanmıştı.