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LeBron: "Playoff yoğunluğu modunu açtım"

13 yıldan beri hiç bir playoff dönemini kaçırmamış olan LeBron'un, 2019'da da bu çizgiyi kırmaya niyetli olmadığı görüldü.

LeBron James, "playoff yoğunluğu modunu" aktif ettiğini söyledi.

13 yıldan beri hiç bir playoff dönemini kaçırmamış olan LeBron'un, 2019'da da bu çizgiyi kırmaya niyetli olmadığı görüldü.

28-29 serisinde olan Lakers, sezonda kalan 25 maçta playoff resminden üç galibiyet uzakta ve en zorlu dördüncü takvime sahip. Bu da Lakers'ın playoffları görmesi için adım atması gerekeceği anlamına geliyor.

LeBron, geçtiğimiz günkü antrenman sonrası, playoff yoğunluğu moduyla ilgili "Etkinleştirildi." ifadesini kullandı ve "Yoğunluk seviyem yüksek olmalı, benim için ne yazık ki bu şekilde çünkü böyle erken bir zamanda bunu yapmayı sevmiyorum." şeklinde konuştu.

"KEŞKE BEN YOKKEN DE İYİ GİTSEYMİŞİZ..."

Normal sezonun sonuna doğru playoffları genelde garantilediği için aktif dinlenmeye alışkın olan James, takımın kendisinin yokluğu sırasında Batı Konferansı'nın geri kalanına ayak uydurmak için mücadele etmesi sonrası, bu yıl Lakers'ın durumunu fark ediyor:

"Açıkçası ben yokken başarılı olmayı çok isterdik, ama olmadı ve şu anda bulunduğumuz yer burası. Önceki yıllarda olmak istediğimden biraz daha farklı olacağım Rahatsızlık duyuyorum. Ama rahatsız olmayı seviyorum. Rahatsız olmaya bayılıyorum. Bu benim için bir başka rahatsız edici bir şey ve seviyorum bunu."

"İşimiz ve hedefimiz playofflara kalmak. Sezonun başından beri bu hedefimizdi ve hala da hedefimiz. O noktaya ulaşmak için çok sıkı çalışıyoruz."

Lakers, üst üste beş sezon boyunca playoffları kaçırmıştı ve bu, süre olarak takım tarihinde bir rekor.




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