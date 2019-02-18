LeBron: "Playoff yoğunluğu modunu açtım"

"KEŞKE BEN YOKKEN DE İYİ GİTSEYMİŞİZ..."

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LeBron James, "playoff yoğunluğu modunu" aktif ettiğini söyledi.13 yıldan beri hiç bir playoff dönemini kaçırmamış olan LeBron'un, 2019'da da bu çizgiyi kırmaya niyetli olmadığı görüldü.28-29 serisinde olan Lakers, sezonda kalan 25 maçta playoff resminden üç galibiyet uzakta ve en zorlu dördüncü takvime sahip. Bu da Lakers'ın playoffları görmesi için adım atması gerekeceği anlamına geliyor.LeBron, geçtiğimiz günkü antrenman sonrası, playoff yoğunluğu moduyla ilgiliifadesini kullandı veşeklinde konuştu.Normal sezonun sonuna doğru playoffları genelde garantilediği için aktif dinlenmeye alışkın olan James, takımın kendisinin yokluğu sırasında Batı Konferansı'nın geri kalanına ayak uydurmak için mücadele etmesi sonrası, bu yıl Lakers'ın durumunu fark ediyor:Lakers, üst üste beş sezon boyunca playoffları kaçırmıştı ve bu, süre olarak takım tarihinde bir rekor.