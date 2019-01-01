LeBron, playoff tarihinin en çok kazananı oldu: "Bunu hayal bile etmedim!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz gece eski Lakers guardı Derek Fisher'ı geride bırakarak, 162 ile NBA tarihindeki en çok playoff galibiyeti rekorunu kırması hakkında konuştu.



Lakers, Batı Konferansı yarı final serisinde dün gece oynanan 3. maçta, Houston Rockets karşısında 112-102 galip geldi.



Kariyer playoff sayı krallığında halihazırda 1 numara olan James, şunları söyledi:



"Bu hiç hayal etmediğim bir şeydi. Bir çocuk olarak lige geldiğimde, hiçbir zaman 'Playoff galibiyetlerinde 1 numara olmak istiyorum.' demedim. Her zaman kazanan bir kültürün parçası olmak ve kazanan bir oyuncu olmak ve takım arkadaşlarımın kazanmasına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapmak istediğimi söyledim ve bunun sonucu da bu oldu.



Ama bu, yıllar boyunca sahip olduğum takım arkadaşlarım olmadan olmazdı. Koçlarım olmadan olmazdı. Baştan sonra herkes - genel menajerler, takım sahipleri, idman kadroları, malzemeciler, her şey. Herkesin bir katkısı oldu, çünkü hepimiz sürecin ve başarının bir parçasıyız. Yani, Cleveland'da da, Miami'de de ve şimdi Lakers'ta da, tarihi bir şeyin parçası olmamı sağlayan üç büyük organizasyonun bir parçasıydım."



"LeBRON KADAR KAZANMAYI ETKİLEYEN YOK"



Oyununu beslemek için genelde herhangi türde bir dış motivasyon aradığı bilinen James, aynı gün son MVP Giannis Antetokounmpo ve Milwaukee Bucks'ın Miami Heat tarafından playofflardan elendiği gün bu performansı göstermiş oldu. Pek çok kişi Antetokounmpo'yu, bu ödül adaylığında bu sezon için, geçmişte dört kez kazanmış olan James'in arkasından ikinci olarak görüyor.



Koç Frank Vogel, bu konu hakkında şunları söyledi:



"Bu yıl MVP ödülü hakkında konuştuğumda söylemiştim, LeBron James kadar kazanmayı etkileyen kimse yok. Bu sezon için de bu doğru, bu yüzden bence MVP o olmalı ve dürüst olmak gerekirse, oyunun tarihinde de muhtemelen bu doğru - kimse kazanmayı, LeBron James'ten daha fazla etkilemiyor. Gerçek rakamsal istatistiğe sahip olduğunu görmek, bunun sadece bir göstergesi."



LeBron'un Houston karşısında 36 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 4 blok performansı ise şu şekildeydi:



