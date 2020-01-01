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LeBron, ölü sezonda basketbol topuna "iki kez" dokunmuş

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ölü sezon döneminde "basketbol topuna iki kez dokunduğunu" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ölü sezon döneminde "basketbol topuna iki kez dokunduğunu" açıkladı.

"Road Trippin" podcastinin son bölümünde LeBron, Ekim ayındaki NBA Finallerinin bitiminden bu yana bir basketbol topuna "çok az" dokunduğunu belirtti.

ESPN'den Dave McMenamin, raporunda şunları paylaştı:

"James kısa süre önce 16 yaşındaki oğlu Bronny ile sahadayken antrenmanın fotoğraflarını paylaşırken, podcast sırasında ölü sezon döneminde 'bir basketbol topuna iki kez dokunduğunu' açıkladı.

Elbette, topu en son eline aldığında işler James için oldukça iyi gitmiş, şampiyonluk serisinde Miami Heat'i 4-2 yendikten sonra dördüncü kez Finaller MVP'si seçilerek dördüncü NBA şampiyonluğunu kazanmıştı."

James ve Lakers, 2020 NBA Finalleri'nin 6'ncı maçı (11 Ekim) ile yeni sezonun başlangıcı (22 Aralık) arasında sadece 71 gün ile Amerikan spor tarihinin (NFL, MLB, NHL, NBA) en kısa ölü sezonunu geçirmiş olacak.


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