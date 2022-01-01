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LeBron: "Ölmediğim sürece, halen şansımız var!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon her şeye rağmen Lakers'ı yarı yolda bırakmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon her şeye rağmen Lakers'ı yarı yolda bırakmayacağını açıkladı.

Lakers için bu sezon kimsenin beklediği gibi geçmese de, James sezon bitene kadar maç kazanmaya çalışmaya devam edeceğini söyledi:

"Hala oynayacak maçlarımız var. Ölmediğim sürece halen şansımız var. Kendime güvenim bu seviyede. Tabii ki bu maçları daha iyi oynayarak kazanmamız gerekiyor. Fakat oynayacak maçımız olduğu sürece bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum."

Lakers, play-in turnuvasında yer almak adına rekabet etmeye devam ediyor ve ayrıca Anthony Davis'in playofflar için zamanında dönmesini umuyor.


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