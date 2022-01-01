"LeBron, oğluyla oynamak için Lakers'tan ayrılabilir" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, oğlu Bronny ile oynamak için Lakers'tan ayrılabileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz yıllarda birçok kez, LeBron'un oğlu Bronny ile beraber oynama arzusuyla ilgili birçok spekülasyon yapılmış ve Lakers'tan ayrılma potansiyeli hakkında da oldukça konuşulmuştu.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre, LeBron için oğluyla oynamak, Los Angeles'ta kalmaktan daha öncelikli olabilir:



"LeBron L.A.'i seviyor, ailesiyle L.A.'de ikamet etmeyi seviyor ve kariyer sonrası yapacağı işleri de L.A.'de. Bu olay L.A. dışında gerçekleşecekse, kovalayacaktır.



Bronny 19 yaşında NBA için hazır olmayabilir, ancak LeBron James Jr. olduğu için bir fırsat yakayacaktır. Peki ya Bronny 20 ya da 21 yaşına gelene kadar NBA için hazır olmazsa? LeBron bekleyebilir mi? Performansına bakılırsa, bekleyebilir gibi görünüyor.



Yani eğer başka takıma giderse, bunu yüzük kazanmaktan ziyade Bronny için yapacaktır."



Bronny geçtiğimiz Ekim ayında 17 yaşına girmişti. James ise 37 yaşında ve 19. NBA sezonunda oynuyor. İlerlemiş yaşına rağmen halen son derece üst düzey performans gösteren LeBron, bu sezon maç başına 29.0 sayı, 7.7 ribaund, 6.3 asist, 1.6 top çalma ve 1.1 blok ortalamalarına sahip.



