LeBron, oğluyla NBA'de oynamayı "kesinlikle" istiyor!

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, oğlu 'Bronny' ile NBA'de oynamayı halen 'kesinlikle' düşündüğünü söyledi.



James, oğlu LeBron James Jr. ile aynı sahayı paylaşma arzusunu yineleyerek, muhabirlere bunu "kesinlikle" düşündüğünü açıkladı.



Bronny James, Kaliforniya'daki Sierra Canyon Lisesi'nde üçüncü sınıfta yer alıyor ve 17 yaşındaki oyuncu, 2023 sınıfı oyuncuları arasında eyalet genelinde 5. sırada yer alıyor.



LeBron, geçtiğimiz Cumartesi günü oğlunun da yer aldığı Sierra Canyon'ın St. Vincent-St.'e karşı oynadığı maçı izlemeye gitmişti. 71-53 Sierra Canyon lehine biten karşılaşmada Bronny, 19 sayı kaydetmişti.



Bronny'nin hayalinin NBA'de oynamak olduğunu belirtti:



"Benim desteğime ve yol haritama sahip. Sağlık ve biraz şans olduğu takdirde, nihai hedef budur tabii ki."



NBA'deki 19. sezonunda olan James, 30 Aralık'ta 37 yaşına girecek.



