LeBron: "O şutumda, Jordan'dan ilham aldım!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Rocket Mortgage FieldHouse'daki 2022 NBA All-Star Maçı'nda son saniyede isabet bulduğu fadeaway şutuyla, takımı Team LeBron'a 163-160 maçı kazandırdı.



Karşılaşmayı 24 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle tamamlayan LeBron, maçın ardından şunları söyledi:



"Az önce yaşadığım anı, gerçekleşmiş olduğu şekilden daha iyi hayal edemezdim. Çocukken yaşadığım yer Akron'ın 35 dakika güneyinde yer alan burada, gençken arkadaşlarımla izlediğimiz All-Star'da maçı kazandıran şutu soktum.



25 yıl önce 11, 12 yaşındayken, Cleveland'a gelip tarihin en iyi basketbolcularından bazılarını görme fırsatımız veya imkanımız olmasını diliyorduk, çünkü bize oldukça ilham vermişlerdi."



"JORDAN'DAN İLHAM ALDIM"



LeBron ayrıca, maçı kazandıran fadeaway şutunu, devre arasında NBA 75. Yıldönümü Takımının sunumuna katılan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan ilham aldığını açıkladı:



"Bu geceki maçı kazandıran şutun bir fadeaway olması inanılmazdı, ve o şutumda Michael Jordan'dan ilham almıştım. Kariyerim boyunca pek yan yana gelememiştik, bu yüzden benim için anlamı büyüktü."



Team LeBron, son çeyreğe Team Durant karşısında 139-138 önde girdiğinde, hedef skor 163 olarak belirlenmişti ve DeMar DeRozan'ın şutu LeBron'un takımına 161-155'lik rahat bir üstünlük sağlasa da, kendisinin Chicago Bulls'tan takım arkadaşı Zach LaVine üst üste beş sayı bularak, Durant'in ekibi için skoru 160-161'e getirmişti.



En sonunda ise James alçak posttan, LaVine'in üzerinden şu fadeaway şutu sokmuştu:



