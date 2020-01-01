LeBron, neden nefret görüyor? Shumpert anlattı!

Serbest oyuncu Iman Shumpert, eski takım arkadaşı Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, taraftarlardan çok nefret görme sebebini yorumladı.



Tıpkı hayranlarının onu ne olursa olsun savunması gibi, James 17 yıllık NBA kariyeri boyunca pek çok nefret gördü ve bu yakın bir zamanda duracak gibi görünüyor.



Cleveland Cavaliers'daki takım arkadaşı olduğu LeBron'la ilgili, Shumpert, bir süredir dünyanın en iyi oyuncusu ve tarihteki en iyi oyunculardan biri olmasına rağmen, insanların neden Bron'dan hoşlanmadığını açıkladı.



"Çünkü yaptığı her şeyi gerçekten iyi yapıyor. Özgeçmişinde kötü bir izi yok ve insanlar onun daha insan gibi görünmesini istiyor. Tüm doğru şeyleri yapmak için çok uğraşıyor. Bana göre, 'liderlik etmeyi umursamıyorum' demek gibi, ama çok farklı şeyler var, etrafında çok farklı insanlar var, bu yüzden kalbinde bir karar alsa bile, bunu, onun şemsiyesi altındaki herkesi etkileyeceğini bilerek yapamaz. Tüm kariyerinde gerçekten kötü bir adım atmaması inanılmaz ve hala bu seviyede oynuyor, bu inanılmaz."



