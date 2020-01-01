LeBron: "NBA, KOVID-19 ile nasıl başa çıkacak merak ediyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 22 Aralık'ta yeni sezon başladığında NBA'in oyuncularını ve ekibini KOVID-19'dan nasıl koruyacağını merak ettiğini söyledi.



James, "Road Trippin" podcast'inde şu ifadeleri kullandı:



"Protokollerin ne olacağını görmek beni çok meraklandırdı. Tartışmalar oldu, görüşmeler yapıldı. Sezonu devam ettirebileceğimizden emin olmak istediler. Tabii ki, birçok farklı nedenden dolayı."



Sunucu Richard Jefferson, "paranın" bu nedenlerden biri olduğunu belirtti ve James, bunun "en büyük neden" olduğunu söyleyerek kendisine onay verdi:



"Ancak oyuncularımızın, takım sahiplerimizin, genel menajerlerimizin, koçlarımızın, antrenman personelimizin ve herkesin güvenliği, her şeyden daha önemlidir. Bununla nasıl çıkacaklar, gerçekten merak ediyorum, çünkü hepimiz KOVID'in hala oldukça aktif olduğunu biliyoruz."



"KIŞ DÖNEMİNDE İŞLER DAHA ZOR"



NBA geçen sezonu, 30 takımından 22'sini Disney World'de karantinaya alınmış bir kampüse davet ederek tamamlamayı başarmıştı, ancak oyuncuların tekrar izole bir ortamda yer almak istemedikleri belirtilmişti. Lig, 2020-21 sezonundaki maçlar için tüm takımların yine kendi şehirleri arasında seyahat etmesini planlıyor.



Lakers süperstarı, oyuncuların daha soğuk aylarda virüsün kontrol altına alınmasının çok daha zor olacağı konusunda önceden uyarıldığını ve bu durumun Aralık sonundan Mayıs ortasına kadar devam edecek bir NBA takvimi için sorunlara yol açabileceğini de sözlerine ekledi:



"Ve bize aslında kış döneminde bunun her zamankinden daha aktif olacağını ve şu anda içinde olduğumuz durumun bu olduğunu söylediler. Kar yağmış olsun ya da olmasın, kış dönemindeyiz ve işler kızışıyor. Bu yüzden, bununla nasıl başa çıkacağımızı görmek istiyorum."



