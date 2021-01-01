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LeBron, "NBA'in en iyisi" anketinde hiç oy alamadı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "ligdeki en iyi oyuncu" anketinde NBA yöneticilerinden ve scoutlarından hiç oy alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "ligdeki en iyi oyuncu" anketinde NBA yöneticilerinden ve scoutlarından hiç oy alamadı.

NBA yöneticileri ve scoutları arasında yakın zamanda düzenlenen bir ankette, LeBron "ligdeki en iyi oyuncu" için herhangi bir oy almadı.

ESPN'den Tim Bontemps'e göre, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, gelecek sezon için NBA'in en iyi oyuncuları olarak kabul edildiler.

Durant, 2020-21 sezonunda maç başına 26.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları tutturmuş ve ayrıca ABD Milli takımını Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıyarak, turnuvanın MVP'si seçilmişti.

Giannis ise Bucks'ı NBA şampiyonluğuna taşıdığı sezonda 28.1 sayı, 11.0 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakalamıştı.

LeBron geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırmış ve bu sebeple playofflarda rekabet edecek kadar sağlıklı kalamamıştı. Anthony Davis' ve kendisinin sakatlıkları, Lakers'ın playoffların ilk turunda elenmesine neden olmuştu.


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