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LeBron: "MVP adayları içindeysem, maç kazanıyoruz demektir"

Los Angles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon adının MVP tartışmalarında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon adının MVP tartışmalarında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

LeBron 37 yaşında olmasına rağmen, %52 şut isabeti ile maç başına 28.6 sayı ve 7.4 ribaund ortalamalarıyla her zamanki gibi dominant olmayı sürdürüyor.

Medyayla yakın zamanda yaptığı bir sohbette James, beşinci MVP ödülünü kazanma olasılığı hakkında konuşarak, bunun ekibinin bir dereceye kadar başarı elde ettiği anlamına geldiği için hoşuna gittiğini ifade etti:

"Bence MVP tartışmalarına dahil olduğunuzda, bu takımınızın maç kazanmasına yardımcı olacak bir seviyede oynadığınız anlamına geliyor. Yani, adım bu tartışmalarda yer almaya başlarsa, Lakers'ın maç kazandığı anlamına geldiği için mutluyum demektir.

Şahsen tek umursadığım şey de bu. Her gece ortaya neler koyduğumu biliyorum fakat bunun her zaman galibiyetle sonuçlanmasını isterim. Bu ligdeki zihniyetim de her zaman bu yönde olmuştur."

Lakers 20-19'luk derecesiyle, Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.


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