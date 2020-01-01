LeBron: "Michael Jordan'ı çok seviyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, efsane oyuncu Michael Jordan'a olan 'sevgisinden' ve G.O.A.T. (Tarihin en iyisi) tartışmasından bahsetti.



James, ESPN'den Rachel Nichols'a şunları söyledi:



"Bunu sorgulamak, merak etmek veya tartışmak benim işim değil. Benim oyunu belli bir oynama şeklim var. Önderlik ettiğim bir yol var. Adamlarımı ve kendimi harekete geçirmek için belli bir yolum var… biz bunlara berber dükkanı tartışmaları diyoruz.



Michael Jordan'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Michael Jordan yüzünden 23 numarayı giyiyorum. İlk Jordan'larımı (ayakkabılar) aldığımda, kendimi en kral kişi olarak görürdüm. Yani, sizler münazaraları yapın. Aranızda çözersiniz."



James ve Jordan, NBA tarihinde en az dört Finaller MVP'si ve dört normal sezon MVP'si ödülü kazanan iki oyuncu.



