LeBron: "Michael Jordan, cennetten gönderilen melekti..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1993 yılında emekliye ayrıldığı zaman neden ağladığını detaylandırdı.



James, Jordan'a kahramanı ve zor zamanları atlatması için ona ilham veren biri olarak bakmıştı. Jordan oyuna veda ettiğinde, Lakers yıldızı kendini kayıp hissetmişti.



LeBron, Maverick Carter ve Paul Rivera ile Uninterrupted'da "The Last Dance" belgeselini tartışmak için konuştu. Belgeselin 7. ve 8. bölümleri sırasında James, Jordan'ın emekli olduğunu duyurduğu gün ağladığını Twitter üzerinden itiraf etmişti.



Rivera bu tweet'ten bahsetti ve James, MJ'in kendisi için "cennetten gönderilen bir meleğe" nasıl dönüştüğünü anlattı:



"Michael Jordan benim idolümdü. Cennetten gönderilen melekti. Onu karanlık günleri atlatmama yardım etmek için kullanmıştım. Her gün WGN'de Mike'ı izlemek için bir fırsat bulduğumda, bu bana hayat için yeni bir destek sağlamıştı. Bu durumları atlatabileceğimi hissettirmişti."



"İLHAM KAYNAĞIM KİM OLACAK?"



James, Jordan ilk kez emekliye ayrıldığında, kafasından neler geçtiğini hatırladı. İdolü oyundan ayrıldığında, yolunu kaybetmiş gibiydi ve kahramanı gittikten sonra ne yapacağını bilmiyordu:



"Ve Phoenix'e karşı üçüncü şampiyonluğu kazandıktan sonra bırakmaya karar verdiğinde, ne yapabilirdim? Ne yapacağımı bilmiyordum. Tamam, Mike olmadan, şimdi ne yapabilirim? Benim ilham kaynağım kim olacak? Bu durum yüzden gözlerim dolmuştu."