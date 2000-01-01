LeBron, Melo'yu boğulmaktan nasıl kurtarmıştı?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, yakın arkadaşı Carmelo Anthony'yi boğulmaktan kurtardığı günü hatırladı.



Geçtiğimiz Mart ayında, Carmelo ve efsane oyuncu Dwyane Wade, LeBron'un birkaç yıl önce Bahamalar'da tatildeyken Carmelo'yu muhtemel olarak boğulmaktan nasıl kurtarması gerektiğine dair bir anı paylaşmışlardı.



Lakers, bu gece NBA playofflarının ilk turunda Anthony'nin takımı Portland Trail Blazers'la buluşmaya hazırlanırken, LeBron, Chris Paul'un bulunduğu bir gruptan ayrıldıktan sonra arkadaşını güvenli bir yere götürmedeki rolünü şu şekilde hatırladı:



"Geri kalanımızla birlikte tekneye geri dönmediğini biliyordum, bu yüzden onu aramaya çıktmıştım. Ve Tanrı'nın lütfuyla, gücümle ve sudan korkmadan, tekneye geri dönmesine yardım edebilmiştim. O anda aklımda olan tek şey kardeşimi tekneye geri götürmekti."



Anthony, bu yılın başlarında Wade ile Instagram Canlı yayınında şunları anlatmıştı:



"Yukarı bakıyorum, akıntı beni okyanusun ortasına götürüyordu. Teknenin tam ters tarafına. Ve rüzgar da vardı. Dürüst olacağım, kafamdan her türlü şey geçiyordu. LeBron, sana teşekkür ediyorum. O gün hayatımı kurtardın."



