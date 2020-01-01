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LeBron, Melo'ya karşı oynama fırsatı için: "İnanılmaz bir şey"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, en iyi arkadaşlarından Portland Trail Blazers'ın tecrübeli ismi Carmelo Anthony'ye karşı kariyerlerinin bu geç dönemlerinde oynama deneyimini detaylandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, en iyi arkadaşlarından Portland Trail Blazers'ın tecrübeli ismi Carmelo Anthony'ye karşı kariyerlerinin bu geç dönemlerinde oynama deneyimini detaylandırdı.

LeBron, şu ifadeleri kullandı:

"Bu inanılmaz. Arkadaşlığımız 20 yıldır sürüyor. Bu aşamada olmak ve bir ekiple beraber olmadıktan sonra şu anda olduğunu yeri görmek için ona fırsat veren Portland'ı selamlıyorum. Bundan en iyi şekilde yararlandı."

"Ve dediğim gibi, bu oldukça takdir edilesi ve kariyerimizden sonra çok fazla konuşacağımız bir şey. Aramızdaki savaşlar, sadece bu seride gördüğünüz rakipler olarak değil, All-Star maçlarınad ve Olimpiyat takımlarında takım arkadaşları olarak da."


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