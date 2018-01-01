LeBron: "Melo'nun Lakers'ta olmasını isterdim, ama kaderinde Portland vardı"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, yakın arkadaşı Carmelo Anthony'nin Lakers yerine Portland Trail Blazers'a gitmesi konusunda mutlu olduğunu söyledi.



Carmelo'nun bir geri dönüş yapma umuduyla takımlarla konuştuğu söylentileri çıktığında, iyi arkadaşı LeBron'un onu Lakers'ta yanına alacağına dair söylentiler de hızla yayılmıştı.



James, ideal senaryonun Anthony'nin Lakers forması giymesi olacağını itiraf etti. Lakin, Melo'nun bir Blazer olarak Damian Lillard ve CJ McCollum ile güçlerini birleştirmesinin, kaderinde olduğunu da belirtti:



"Her şeyin bir nedeni var. Ve her şey olması gerektiği gibi işliyor. Açıkçası, o zamanlar bir Laker olmasını çok isterdim, ama bugün burada 'kahretsin, bir Laker olması gerekiyordu, bizimle olmalıydı' demiyorum. Hayır. Çünkü onlar için şimdi yaptıkları, kaderinde vardı. Kaderinde Laker olmak olsaydı, olurdu."



James ayrıca süreci aceleye getirmediği için Anthony'yi de takdir etti. Melo, Houston Rockets ile Kasım 2018'de yollarını ayırmıştı ve Kasım 2019'da Blazers ile anlaşmıştı:



"Başarılı olduğu bugünkü noktaya gelmesi ve doğru fırsatı bulmasının, Tanrı'nın lütfuyla ve sabırlı olmasıyla gerçekleştiğini düşünüyorum. Portland'a gitti ve bu konuda hiçbir kıskançlığım yok. Sadece övgü ve heyecan var. Buraya, ait olduğunu bildiğim konuma geri döndüğü için minnettarım. Oldukça güzel bir durum."



