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LeBron: "Marc ve Dennis, oyun kurma sorumluluğunu üstlenebilirler"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşları Marc Gasol ve Dennis Schröder'ın bu sezon Lakers için oyun kurma sorumluluklarını üstlenebileceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşları Marc Gasol ve Dennis Schröder'ın bu sezon Lakers için oyun kurma sorumluluklarını üstlenebileceklerini söyledi.

James muhabirlere yaptığı açıklamada, ekibin ölü sezonda oyun kurabilen oyuncu takviyesi olarak Schröder ve Gasol'u eklemesiyle, kariyerinde ilk kez önceki sezon ligde asist kralı olduktan sonra, 2020-21 Lakers kadrosu için oyun kuruculuk rolünü tekrar üstlenmek zorunda olmadığını söyledi.

James, hem Gasol hem de Schröder oyun kurabildikleri için, ana top dağıtıcısı olmamakla sorun yaşamadığını belirtti:

"Her yıl, önümüzdeki mücadele neyse ona göre yol alıyoruz. Yani, eğer bu mücadele benim topu getiren, ligde asist kralı olan ve oyuncuları dahil eden ana oyuncu olmamı gerektiriyorsa, yapacağım şey bu olacaktır. Eğer takımın böyle bir şeye ihtiyacı yoksa, bunda da hiç sorun yok."

Gasol ve Schröder, takımın taktiklerinde önemli bir rol oynaması beklenen iki oyuncu olurken, Schröder bu sezon ilk beşte oynama arzusunu dile getirmişti.

Lakers, 22 Aralık'ta LA Clippers'a karşı sezonu açacak ve ardından Noel Günü'nde Luka Doncic ve Dallas Mavericks'i konuk edecek.


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