LeBron: "Lig ile beraber sizin de evrim geçirmeniz gerek"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'deki 18 yıllık kariyeri boyunca oyun tarzında yaptığı değişikliklerden bahsetti.



Tüm zamanların en iyi NBA oyuncularından biri olan James, muhabirlere, seçkin bir seviyede oynamaya devam etmek için oyununu zamana uyarlaması ve değiştirmesi gerektiğini söyledi:



"Sanırım zaman içinde değişmek durumundasınız. Evrim geçirmeye devam etmeniz gerekiyor. Benim lige girdiğim dönemde, NBA uzunların ligiydi. Kalıplı adamların ve pivotların hüküm sürdüğü bir ligdi. Lig evrim geçirdikçe, sizin de beraberinde evrim geçirmeniz lazım."



Dört kez NBA şampiyonu ve Finaller MVP'si olan James, bu sezon Lakers'ta 25.0 sayı, 7.7 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakalıyor.



