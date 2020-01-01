LeBron liderliğindeki grup, Dodger Stadyumu'nda oy verme yeri oluşturuyor

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in oy hakları grubu ve Los Angeles Dodgers, Kasım ayındaki ABD seçimleri için Dodger Stadyumu'nda bir sandık yeri oluşturmak için ortaklık kurdu.



Dodgers'ın "More Than a Vote" ile yaptığı anlaşma, bir MLB kulübünün tesisini bir oylama merkezi olarak sunması oldu.



Los Angeles Times'tan Bill Shaikin'e göre James, "Los Angeles'ta hala yeni olabilirim, ancak Dodgers ve Lakers arasındaki ilişkinin ne kadar özel olduğunu öğrenmem uzun sürmedi. Hepimiz bu işte beraberiz. Dodgers'ın oylamaya açılan ilk MLB stadyumu olmasına yardım edebildiğimiz için gerçekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Dodgers oyuncusu David Price'ın, James'in grubuna dahil olanlar arasında olduğu söylendi.



Los Angeles County'deki tüm seçmenler, 3 Kasım seçimlerinden önceki beş gün boyunca stadyumu kullanabilecekler.



Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks ve Detroit Pistons ekiplerinin de, arenalarını oylama için şimdiden teklif ettikleri belirtildi.



