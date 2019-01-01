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LeBron, Las Vegas'ta Lakers için kaynaşma kampı düzenliyor!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, bu hafta Lakers kadrosuyla Las Vegas'ta üç günlük bir mini kamp düzenleyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, bu hafta Lakers kadrosuyla Las Vegas'ta üç günlük bir mini kamp düzenleyeceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre James, yeni sezon öncesinde takımın kimyasını oluşturmaya başlamasına yardımcı olma fikrini öneren kişi oldu:

"Kaynaklar bana, LeBron James'in önümüzdeki haftanın antrenman kampından önce, Cuma gününden başlayarak Lakers ekibi ile Las Vegas'ta üç günlük bir mini kamp düzenleyeceğini söylüyor.

James, Lakers'ın NBA şampiyonluğunu kazandığı 2020 sezonu öncesinde, 2019'da benzer bir aktivite daha düzenlemişti. Lakers, 2019'da Anthony Davis'i almıştı ve onu kadro ile kaynaştırmaya uğraşıyordu.

Bu yaz benzer şekilde Lakers, Russell Westbrook'u kadrosuna kattı ve şimdi ise bu hafta sonunu, yeni NBA sezonu öncesinde bir fırsat olarak kullanacak."

Lakers, 2021-22 sezonu için önümüzdeki hafta Los Angeles'ta antrenman kampına başlayacak.


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