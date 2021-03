LeBron, LaMelo ilk karşılaşması sonrası: "Yaşına göre çok iyi!"

Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, karşılıklı ilk maçları sonrası birbirleri hakkında konuştular.



Dün geceki mağlubiyette 26 sayı, 7 asist ve 5 ribaund ile oynayan ve hafta başlarında bu karşılaşmanın kendisi için çok fazla önem arz etmediğini belirtmiş olan LaMelo, maç sonrası şunları söyledi:



"Güzeldi. Ama çok değil, çünkü kazanamadık."



Karşılaşmayı 37 sayı ve 116-105'lik galibiyetle bitiren LeBron ise, LaMelo ile ilk karşılaşmasının ardından şu açıklamayı yaptı:



"Yaşına göre çok iyi. Hızı, çabukluğu, şut sokma ve boyalı alanda basket bulma yeteneği çok iyi... Daha da iyi olacak. Her maç onun için yeni bir deneyim. Sezon ve kariyeri ilerledikçe, daha da iyiye gidecek. O ve (New Orleans Pelicans'daki ağabeyi) Lonzo ligimizin çok özel iki oyuncusu ve bunu her gece sergiliyorlar."