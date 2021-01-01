LeBron: "Lakers'ta şampiyonluk DNA'sı var!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın "şampiyonluk DNA'sına" sahip olduğunu söyledi.



Medyaya konuşan LeBron, ekibinin özellikle zorlu maçlarda sınanmasının, kendileri için uzun vadede ne kadar iyi olduğu hakkında konuştu:



"Her maçın kendi içinde bir mücadelesi olacaktır. Yakın skorlu maçlarda oynama konusunda endişemiz yok. Belirli setleri oynamaya da aldırış etmiyoruz. Şampiyonluk DNA'sına sahibiz, sınanıyor olmamız bizim için gayet güzel. Buna bayılıyorum.



Kime karşı oynarsanız oynayın. Rakipler size karşı maç sonlarına kadar direnir ve belli biçimlerde oynamaya zorlar. Bir maçı kazanmak için savunmada ve hücumda kusursuz olmanız gerekir. Bizim açımızdan bence bu gayet iyi."



