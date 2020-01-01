LeBron, Lakers'ın üçüncü bir yıldızı kovalamasıyla ilgilenmiyor

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Lakers'ın üçüncü bir yıldız eklemek amacıyla maaş boşluğu yaratmasına yardım etmekle ilgilenmediği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, konuyla ilgili şunları bildirdi:



"James ve Davis isteselerdi, önümüzdeki yaz piyasada birçok büyük isim varken serbest oyuncu pazarında bulunmaya çalışabilirlerdi. Şu anda 2021-22 sezonu için maaş bordrosunda sadece 15 milyon dolar olan Lakers, başka bir büyük isim eklemek için yaratıcı davranabilirdi. Ancak kaynaklara göre James bununla ilgilenmedi."



James, yakın zamanda Lakers ile 85 milyon dolar değerinde iki yıllık maksimum bir uzatma kontratı yapmayı kabul etmişti.



