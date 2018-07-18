"LeBron Lakers'a değil, L.A.'e gitti" iddiası..

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Bir Batı Konferansı oyuncusu, LeBron'un Lakers'tan ziyade Los Angeles şehriyle anlaştığını iddia etti.Oyuncunun, LeBron'un gelişi hakkındayorumunu yaptığı açıklandı.Yine ismi belli olmayan bir menajerin ise, aynı konuyla ilgiliLeBron'un Lakers kararının, şampiyonluk kovalamaktan çok hayat tarzıyla ilgili olduğu fikrini ortaya sunanlar oldukça çok.