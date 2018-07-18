"LeBron Lakers'a değil, L.A.'e gitti" iddiası..

Bir Batı Konferansı oyuncusu, LeBron'un Lakers'tan ziyade Los Angeles şehriyle anlaştığını iddia etti.
Oyuncunun, LeBron'un gelişi hakkında "L.A.'e gelmek istiyordu. Lakers'ın da yalnızca bu işi eline yüzüne bulaştırmaması gerekiyordu. Jerry West de aynısını söylemişti ve duyunca 'Sonunda.' demiştim. Lakers'a gelmedi aslında, L.A.'e geldi."
yorumunu yaptığı açıklandı.
Yine ismi belli olmayan bir menajerin ise, aynı konuyla ilgili 'Kolay gelsin. L.A.'de yaşamayı gerçekten istemen lazım. Her gece Batı Konferansı takımlarıyla oynamak, Doğu ile aynı değil. 'Bir gece dinleneyim' diyemezsin. Ben kariyerimi yalnızca playofflara kalarak bitirmek istemezdim."
LeBron'un Lakers kararının, şampiyonluk kovalamaktan çok hayat tarzıyla ilgili olduğu fikrini ortaya sunanlar oldukça çok.