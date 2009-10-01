LeBron: "Lakers taraftarları, daha önce yaptıklarınızı umursamaz"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın taraftar kitlesinin saygısının, başarı ile kazanılması gerektiğini söyledi.



LeBron'un 2018'de Lakers'la anlaşma imzalamasından sonra, Los Angeles çevresinde yapılan duvar resimlerinin tahrip edilmesi uzun sürmemişti.



Anında "LA'in Kralı" statüsüne yerleştirilmesinin, sadık Lakers taraftar kitlesinden bazılarının hoşuna gitmediği anlaşılmıştı.



Şimdi, tarihi takımı 17. dünya şampiyonluğuna götürmekten bir galibiyet uzakta olan James, Lakers'la geçirdiği iki sezonunu ve Kobe Bryant'a karşı sonsuz bir sevgisi olan Lakers taraftar kitlesinden gördüğü saygıyı nasıl kazanmak zorunda olduğunu belirtti:



"Öncelikle, Lakers oyuncusu olarak öğrendiğim bir şey de, Lakers taraftarlarının daha önce yaptıklarınızı umursamaması oldu. Bir Lakers oyuncusu olana kadar, onlarla da başarıya ulaşmanız gerekiyor. Bir Lakers oyuncusu olana kadar geçmişte neler yaptığınız, umurlarında olmuyor. Bu yaptıklarınızı bir Laker da olarak yapmanız gerekiyor ki, size saygı duysunlar. Bunu öğrendim."



"BEN DPOY, LeBRON DA MVP OLMALIYDI..."



NBA'in LA Clippers'ın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'in, NBA yöneticilerinden oluşan bir panel tarafından Yılın Yöneticisi seçildiğini açıklamasıyla, takımın bir diğer yıldızı Anthony Davis, Lakers'ın sezon ödülleri konusunda küçümsenmeye alıştığını belirtti.



Davis, Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve genel menajeri olan Rob Pelinka'nın, Yılın Yöneticisi ödülü oylamasını yedinci sırada bitirmesi konusunda şunları söyledi:



"Bu sene bu hep süregelen bir şey olmuştu. Benim Yılın Savunmacısı ödülünü alamamam, LeBron'un MVP ödülünü alamaması, ve şimdi de Rob'ın Yılın Yöneticisi olmamasıyla. Ama bir maç daha kazanabilirsek, o zaman kimse diğer ödülleri umursamayacak. Hepimiz şampiyon olacağız."



"ÖNEMLİ OLAN, GELECEK NESLE VERECEĞİM İLHAM"



James ayrıca bu sezonun, mirası için ne anlama geldiği sorulduğunda da şu açıklamaları yaptı:



"Bunun hakkında çok fazla düşünmüyorum. Hikayenin anlatılması gerektiği anlatılacağını ve yazılması gerektiği gibi yazılacağını düşünüyorum. Ama hayatımı bu mirası düşünerek yaşamıyorum. Saha dışında yaptıklarım, benim için saha içinde yaptıklarımdan daha önemli.



Basketbol oyunu beni de geçecek. Bu oyun boyunca yeni bir grup genç çocuk, veteran ve çaylaklar olacak. Bu yüzden saha içinde bu konuyla ilgili fazla endişelenemem. Benim için en önemli olan şey, nasıl hareket ettiğim, nasıl yürüdüğüm, ne öğüt verdiğim, ne hakkında konuştuğum ve gelecek nesle nasıl ilham vereceğimdir. Ve eğer oyunumu takdir ediyorsanız, o zaman harika. Etmiyorsanız da harika. Bu, bundan ibaret."



Bu geceki 5. maçta Lakers, 2009-10 sezonundan bu yana ilk dünya şampiyonluğunu kazanabilir. Lakers, bu seride Miami Heat'e karşı 3-1 önde.



