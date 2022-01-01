"LeBron, Lakers'ta Kobe'den bile daha fazla güç sahibi" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Lakers yönetimiyle arasındaki 'savaşın ilk günlerinde' olduğu öne sürüldü.



The Athletic'ten Bill Oram, bir kaynağın kendisine James, Rich Paul ve Lakers arasındaki sürtüşmenin "savaşın ilk günleri" gibi olduğunu söylediğini açıkladı.



Lakers yönetimi, All-Star hafta sonunda Lakers'taki mevcut durumundan memnun olmadığını öne süren birkaç yorumda bulunan James'le mücadele edeceğine dair henüz bir işaret göstermedi.



James, Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti'nin yöneticiliğini övmüş ve Cleveland Cavaliers'a geri dönme olasılığını açıkça konuşmuştu.



Pelinka bu süreçte, Lakers'ın son takas günü öncesinde hamle yapmama kararı üzerine ile James ile aynı düşüncede olduklarını iddia etmiş olsa da, LeBron'un aksini istediğine dair bazı açıklamaları olmuştu.



Oram'a göre Lakers içindeki bazı kaynaklar, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın bile takımda James'in şu anda sahip olduğu kadar güce sahip olmadığını iddia ettiler.



