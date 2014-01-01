LeBron: "Lakers'ta emekli olmayı umuyorum!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, her şey plana göre giderse Lakers'ta emekli olmak istediğini söyledi.



LeBron, "SmartLess" isimli podcast'te Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'a şu açıklamaları yaptı:



"Ciddi anlamda kariyerimi Lakers'ta tamamlayabileceğimi umuyorum. Ve umarım kariyerim de dört, beş, altı, yedi, ne kadar yıl sürecekse sürebilir ve oynamaya devam edebilirim. Ben ve ailem Los Angeles'ta olmayı seviyoruz ve Lakers gibi tarihi bir takımda bulunabilmek, benim şu anda 'Space Jam'de olmama benziyor. Mümkün olacağını hiç düşünmemiştim."



James, önceki kariyer duraklarında da benzer taahhütlerde bulunmuştu. LeBron, 2014'te memleketi Cleveland Cavaliers'a dönmek için Miami Heat'ten ayrıldıktan sonra, o zamanki CNN muhabiri Rachel Nichols'a "Kariyerimi Cleveland'da tamamlamayı planlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Ancak, Cavaliers'ın 2016'daki ilk şampiyonluk zaferi de dahil olmak üzere dört kez üst üste Final serisi oynaması sonrası James, Lakers ile dört yıllığı 154 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak, ikinci kez takımdan ayrılmıştı.



Aralık 2020'de imzalanan uzatma kontratı, James'i en az 2023'e kadar Los Angeles'ta tutacak.



