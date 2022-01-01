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LeBron, Lakers'ta değişiklikler olabileceğini inkar etmedi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, son takas gününde Lakers'ın izleyeceği yol hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, son takas gününde Lakers'ın izleyeceği yol hakkında konuştu.

LeBron ve Anthony Davis dışında neredeyse herkesin takasa açık olduğu Lakers'ın, süre dolmadan önce birkaç hamle yapabileceği ihtimali düşünülüyor.

Medyaya konuşan James, kadrodaki oyuncuları tutmaktan yana olsa da, bazı değişikliklerin yapılabileceğini inkar etmedi:

"Fantezi basketbol oynamayı cidden sevmiyorum. Son tarihte elimizde bu kadro olacak ve sonrasında da sezonun bize sunacağı tüm zorlukların üstesinden gelmeye hazır olacağız.

Bunu her yıl söylerim, eğer daha iyi olmak için bir fırsat varsa, o zaman o opsiyonları her türlü keşfedersiniz. Bütün kariyerim böyle geçmiştir. Daha iyi olmak için bir fırsatınız varsa, kimse bunu geri çevirmez. Eğer yoksa, elinizdekilerle devam edersiniz."

Daha önce kariyerinde toplu bir göçün parçası olan LeBron'un Cleveland'daki son yılında, ekip hayal kırıklığı ilerleyen sezona yanıt olarak oyuncularının büyük bir bölümünü takas etmişti. Takımın yıldızı ve lideri olarak, James'in tüm bu hamlelerde büyük payı olduğu düşünülmüştü.


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