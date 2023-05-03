LeBron: "Lakers, günün birinde AD'nin formasını emekliye ayıracak"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers organizasyonunun gelecekte Anthony Davis'in formasını emekli edeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron: 'Lakers, günün birinde AD'nin formasını emekliye ayıracak'
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03 Mayıs 2023 14:34
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers organizasyonunun gelecekte Anthony Davis'in formasını emekli edeceğini söyledi.

LeBron, Golden State Warriors'a karşı oynanan Batı yarı final serisinin 1. maçında harika bir performans sergileyen AD'nin formasının günün birinde Crypto.com Arena'nın tavanına yükseleceğini öne sürdü:

"Lakers takımı, kurulduğu dönemden bugüne dek her zaman boyalı alanda ayrı bir güç olan dominant uzunlara sahip olmuştur. Formalarının tavanda asılı olmasının sebebi de bu.

Ve emekli olduğunda, AD'nin forması da orada olacak. 3 numaralı forma orada yer alacak ve neden bu ligdeki en iyi oyunculardan biri olduğunu göstermeye de devam edecek."

Davis, Warriors'a karşı alınan 117-112'lik galibiyette 30 sayı, 23 ribaund, 5 asist ve 4 blok kaydetmişti.

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