"LeBron, LA Clippers'a 'asla' gitmez!" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, LA Clippers'a "asla" katılmayacağı öne sürüldü.



The Lowe Podcast'te konuşan ESPN'den Zach Lowe'a göre, James yakın zamanda Lakers'ta mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğini söylemiş olsa da, başka bir yere gitmesi halinde Clippers'ın bu seçenekler arasında olmadığını açıkladı:



"Aslında bilgisi olabilecek bazı insanlara 'LeBron'un Clippers'a gitme şansı var mı?' diye sorduğum olmuştu. Ve cevapları, 'asla yok' şeklindeydi."



Lakers ile dördüncü sezonunda oynayan LeBron'un sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha olsa da, bu yaz kontratını uzatma hakkına sahip olacak.



37 yaşında olan James, maç başına 37 dakikada 29.7 sayı, 8.2 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.



