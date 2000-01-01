LeBron: "Kyrie'nin dedikleri, beni incitti..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski takım arkadaşı Kyrie Irving'in 'clutch' oyuncu olmakla ilgili yorumlarından ötürü "incindiğini" söyledi.



LeBron, Kevin Durant'in beraberinde oynadığı tek clutch oyuncu olduğunu söyleyen Brooklyn Nets süperstarının yorumlarına değindi.



Irving ile 2016 NBA şampiyonluğunu kazanmış olan James, yakın zamanda Richard Jefferson'ın "Road Trippin" podcasti'nde şu açıklamaları yaptı:



"Kyrie'nin yaptığı yorumu duyduğumda, metnin tamamını bulmak istedim. Bizim çocukları aradım ve metnin tamamını istedim. Bütün metni okuyunca, 'Vay be' dedim.



Ben oradayken (Cleveland'da), onun bu ligde bir MVP olmasını istiyordum. Yalnızca başarısını önemsemiştim ama bu açıdan hiç uyumlu değildik. Olamadık, ama buna rağmen bir şampiyonluk kazanabilmiştik. Bu inanılmaz bir durum mesela. Bunlara rağmen şampiyon olabilmiştik, ama hiç uyumlu olamamıştık. Ben hem sahada hem de saha dışında sadece onun iyiliğini düşünmüştüm ve bu dedikleri, beni biraz incitmişti."



