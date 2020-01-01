LeBron, Kyrie'nin ayakkabısı için, Nike'deki "adamlarını" aramış!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Kyrie Irving'in özel Nike ayakkabısının çıkmasına nasıl yardım ettiğini açıkladı.



Irving'in James ile ilgili 'clutch' anlardaki yetersizliğine dair yorumlarının ardından, Lakers süperstarı, "Road Trippin" podcastinde yakın zamanda konuk olarak göründüğünde hayal kırıklığını ifade ederek, bir itirafla karşılık verdi.



Eski takım arkadaşı hakkında yapılan çok sayıda yorum arasında LeBron, Kyrie'nin Nike markası ile kendi özel ayakkabı koleksiyonunun çıkmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı ve süreci onaylamaya yardımcı olmaları için şirketteki "adamlarını" aradığını belirtti:



"Çocuk, kendi özel ayakkabısı olan sadece küçük bir grup oyuncusu olduğunu bildiğimiz Nike'den özel bir ayakkabı aldı. Yani, ligimizde oynayan tüm oyuncular arasında, Nike ile beraber çalışan tüm oyuncular arasında kendi ayakkabısına sahip olan çok oyuncu yok.



Kendi kendime dedim ki, 'Bu adam özel bir adam. Çünkü sadece yeteneği değil, sahada yaptıkları da dikkat çekiyor. Çocuklar top hakimiyetine bayılıyor. Birileri onu kesinlikle takip edecektir. Bu adam özel bir adam.'



Ben de Nike'deki adamlarıma 'Evet, eğer düşündüğünüz buysa, düşünmeyi bırakın. O özel ayakkabısı olması gereken bir adam. Düşünecek bir şey yok.' dedim."



