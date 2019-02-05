LeBron: "Kyrie ile aramız düzeldi"

LeBron James, Kyrie Irving ile arasının, Irving'in önceki ay James'ten liderlik tavsiyesi almak ve özür dilemek için kendisini aramasının ardından düzeldiğini söyledi.
LeBron, şu ifadeleri kullandı: "Evet, şu anda aramız iyi. Dönüştüğü kişiye ve kabul ettiği zorluklara bayılıyorum ve daima kendisi için en iyisini diliyorum."
James ayrıca, Kyrie'nin geçtiğmiz hafta Madison Square Garden'da New York Knicks'e karşı oynanan bir maç sonrasında medya ile konuşma şeklini ve odak noktasının tekrar şampiyonluk olmasını takdir ettiğini de ekledi: "Harika halletti. Son röportajı da harikaydı. Şu anda ligimizde olup biten birçok şey var ve odaklanmak istediği tek şey o ekiple olması gerektiği gibi, şampiyonluk için rekabet etmek."