LeBron: "Kyrie ile aramız düzeldi"

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LeBron James, Kyrie Irving ile arasının, Irving'in önceki ay James'ten liderlik tavsiyesi almak ve özür dilemek için kendisini aramasının ardından düzeldiğini söyledi.LeBron, şu ifadeleri kullandı:James ayrıca, Kyrie'nin geçtiğmiz hafta Madison Square Garden'da New York Knicks'e karşı oynanan bir maç sonrasında medya ile konuşma şeklini ve odak noktasının tekrar şampiyonluk olmasını takdir ettiğini de ekledi: