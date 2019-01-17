LeBron, Kyrie aradığında Kevin Love ile yemekteymiş

İLGİLİ VİDEO

LeBron James'in Kyrie Irving kendisinden "özür dilemek için" aradığı sırada Los Angeles'ta Kevin Love ile akşam yemeği yediği söylendi.LeBron'un, Kyrie'nin çağrısına sonradan özel olarak geri döndüğü iddia edildi.James'e yakın bir kaynak, Irving'in onu aradığı için çok minnettar olduğunu belirtti. İlişkilerin kırılgan olduğuna inanıldığı, ancak bazı konularda onarımların sürdüğü açıklandı.Irving, 2017'de "artık James'le oynamak istemediği için" Cleveland Cavaliers'tan takası istemişti.LeBron, zamanında Irving için "Kyrie, bir yıl erken ayrıldığını biliyor. Bir yıl daha birlikte devam edip, her şeye bir göz atmamız gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.