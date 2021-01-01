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LeBron, Kuzma'ya meydan okumuş!: "Ne yapmak istiyorsun?"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Kyle Kuzma'ya Lakers'taki rolüyle ilgili meydan okumuş olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Kyle Kuzma'ya Lakers'taki rolüyle ilgili meydan okumuş olduğunu belirtti.

James, 25 yaşındaki oyuncuya yalnızca sayı atması değil, "özel bir şeyin parçası" olması için meydan okuduğunu söyledi:

"Doğrusu, her şey bu spordan ne istediğinize bağlı. Pek önemli olmayan anlarda bir sürü sayı mı atmak istiyorsunuz, yoksa galibiyette veya mağlubiyette bir fark yaratmak mı?

Yoksa daha iyi olmaya devam ettiğiniz, bir etki yaratmaya devam ettiğiniz ve bireyselliğinizin toplamından daha fazlası için oynadığınız takımda bir rolünüzün olduğu, özel bir şeyin parçası olmak mı istiyorsunuz?"

Kuzma bu sezon oynadığı 27 maçta 10.7 sayı ve 6.0 ribaund ortalamaları yakalıyor.


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